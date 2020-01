Alcochete. William Carvalho diz que Bruno de Carvalho "queria ameaçar os jogadores"

William Carvalho garante que meses antes do ataque à academia do Sporting, o líder da juventude leonina lhe disse que Bruno de Carvalho "queria ameaçar os jogadores". Foi ouvido ainda o depoimento do ex-braço direito do antigo presidente do Sporting.