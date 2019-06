Álcool e drogas ao volante sobem nos acidentes mortais

RTP23 Jun, 2019, 09:37 / atualizado em 23 Jun, 2019, 09:38 | País

Os dados são divulgados pelo Jornal de Notícias. Dos 581 autopsiados em 2017, 113 tinham mais do que 1,2 gramas de álcool por litro de sangue (g/l) ou seja, 19,4% do total. No ano passado, a taxa-crime foi encontrada em 129 dos 641 autopsiados, ou 20,1% do total. Acima da taxa legal (0,5 g/l), o número de casos passou de 170 para 172.



As autópsias mostram ainda extremos no comportamento dos automobilistas: ou têm uma taxa de álcool no sangue de zero ou ultrapassam o limite a partir do qual existe um crime. Mostram ainda que o consumo de canabinóides, de longe o mais prevalente, está associado ao álcool.





Os números mostram que há, cada vez mais, um aglomerar de casos nos extremos: entre os que estão consciencializados dos perigos de conduzir sem beber e, entre aqueles que bebem, o fazem sem moderação, quer sejam condutores, passageiros ou mesmo um peão.