Álcool. Portugueses entre os que mais consomem

Os dados surgem em destaque na edição desta terça-feira do jornal Público. O consumo de álcool tem vindo a diminuir em todos os países europeus. Todavia, um português bebe em média mais de 12,3 litros por ano, a partir dos 15 anos de idade.Na região europeia, o consumo médio anual per capita era há três anos de 9,8 litros. Na Rússia era de 15,2.



O consumo de álcool surge associado a uma em cada sete mortes entre os 15 e os 19 anos e a uma em cada cinco entre os 20 e os 24.



No relatório da OMS, relativo a 2016, nem todos os números são negativos para Portugal: a média de mortes relacionadas com o álcool é menor no país do que a média da União Europeia.



A Organização Mundial de Saúde apela às autoridades portuguesas para que agravem a taxa sobre bebidas alcoólicas, ou para que fixem preços mínimos. Reduzir a exposição à publicidade do álcool é outra das recomendações.



Paula Rebelo, Pedro Rothes, Guilherme Terra - RTP



Os números estiveram na segunda-feira no centro de um encontro promovido pela Câmara de Santo Tirso. A iniciativa, que termina esta terça-feira, visou debater a implementação do Plano Europeu de Ação para a Redução dos Malefícios Associados ao Consumo de Álcool 2012-2020.No evento, conta o, Carolina Ferreira Borges, do gabinete regional da OMS para a Europa, salientou o facto de os níveis de consumo não se terem alterado significativamente no sul da Europa ao longo dos últimos anos. Pelo contrário, nos países de leste houve “uma quebra acentuada”.