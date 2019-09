Aldeia Segura. Cerca de dois milhões em contratos sob suspeita

As buscas do MP e da PJ, esta quarta-feira, no Ministério da Administração Interna (MAI), na Secretaria de Estado da Proteção Civil, na Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), aos Comandos Distritais de Operações de Socorro e às habitações de alguns suspeitos, foram desencadeadas por suspeita sob os contratos celebrados pelo Estado em programas de prevenção dos incêndios.





Cerca de dois milhões de euros é o valor dispendido em contratos no âmbito dos negócios em materiais de sensibilização, que levou às suspeitas das autoridades e às buscas às entidades envolvidas, avança o Jornal de Notícias.

Quem escolheu as empresas?





O secretário de Estado empurrou, em julho, a responsabilidade pela compra de materiais para a Proteção Civil. Na sequência da polémica aquisição de material de autoproteção, por 328 mil euros, o adjunto do secretário de Estado demitiu-se.





Francisco Ferreira, também presidente da concelhia do PS/Arouca, onde Artur Neves esteve como autarca durante 12 anos, terá recomendado a empresa para a compra das golas antifumo.











Mourato Nunes, o presidente da Proteção Civil, estaria à frente do organismo que entregaria os contratos a "sociedades 'amigas' pelo menos de Francisco Ferreira".







O ajuste direto foi com a Foxtrot Aventura, uma empresa de Fafe criada dois meses após o lançamento do Aldeia Segura, e ficou 125 mil euros euros acima do preço do mercado, de acordo com o Jornal de Notícias.







O ex-adjunto de José Artur Neves, Francisco Ferreira, assumiu, entretanto, ter sugerido empresas para contratações, entre elas a Brain One.







Os panfletos com a informação para as campanhas foram encomendados à Brain One, uma empresa de Arouca especializada em serviços de vídeo e escolhida pelo adjunto da Secretaria de Estado. Segundo o JN, o contrato celebrado com esta empresa nem sequer consta no portal de contratos públicos, o Base.







A ANEPC assegurou, no entanto, que só após a consulta a cinco outras empresas é que surgiu a adjudicação à Foxtrot, embora três dessas empresas garantam nunca terem sido contactadas.





A questão das golas e dos materiais distribuídos às populações nas campanhas não fica por aqui.







A Proteção Civil terá pago mais do dobro do preço de mercado pelas golas. O valor costuma variar entre os 63 e os 74 cêntimos, mas cada uma das 70 mil golas custou ao Estado cerca de 1,80 euros.







Tanto as golas anti-fumo como os 15 mil kits foram fornecidos pela Foxtrot Aventura - uma empresa de animação turística - mas quem produziu as golas anti-fumo e os coletes foi a empresa Mosc Confeções - que pertence ao irmão do gerente da Foxtrot.







A sede da Foxtrot foi um dos alvos de buscas levadas a cabo, esta quarta-feira, pelo Ministério Público e a Polícia Judiciária.





As diligências em curso já estariam a ser preparadas há algum tempo, mas considerando a época de alerta e risco de incêndios das últimas semanas, só agora foram inciadas.



SMS de alerta na mira do MP





As investigações do Ministério Público alargam-se a outros programas, para além do Aldeia Segura, como o sistema de alerta de incêndios via SMS.



Segundo a edição do jornal Público desta quinta-feira, para o programa destinado a alertar as populações do risco de incêndio por mensagem escrita de telemóvel, o MAI realizou quatro contratos: três com as operadoras de telecomunicações MEO, NOS e Vodafone; e um com a empresa Fast Yubuy para desenvolver o programa de alerta.



Os contratos celebrados com as operadoras de telecomunicações não levantaram dúvidas nas investigações. No entanto, o mesmo não aconteceu com a empresa contratada para “o serviço de desenvolvimento do sistema nacional de alerta e aviso”.



Trata-se de uma empresa de comércio de televisão – e não de informática – e teria de desenvolver o sistema num prazo de 60 dias, algo que não aconteceu. A questão em investigação é a adjudicação por ajuste direto, no valor de 74 mil euros, e que trabalho terá sido efetivamente desenvolvido pela empresa.



Quanto às buscas a este caso, a edição desta quinta-feira do jornal Público acrescenta ainda que dos contratos celebrados, num valor de quase dois milhões de euros, apenas um foi adjudicado através de concurso público.



Segundo o JN, há suspeitas de intervenientes diretos ou indiretos no processo de contratação terem recebido luvas, o que conduziu às buscas da PJ.Estão também sob suspeita eventuais ilegalidades na obtenção de dinheiros do Programa Europeu para a Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos e algumas das empresas a quem a ANEPC adjudicou contratos.De acordo com a edição desta quinta-feira do JN, essas empresas terão sido escolhidas pelo gabinete de José Artur Neves, "em violação das regras da contratação pública", através de um esquema de "simulação de consulta ao mercado, indicando empresas que suspotamente poderiam fornecer o material" para as campanhas.