Aldeia Segura. Empresas que venderam equipamentos foram escolhidas por adjunto

Foto: Reuters

Francisco José Ferreira, adjunto do secretário de Estado da Proteção Civil, foi quem recomendou os nomes das empresas contactadas para vender o equipamento para o programa “Aldeia Segura, Pessoas Seguras”, incluindo as golas antifumo, avança o Jornal de Notícias esta segunda-feira.



Este domingo o secretário de Estado da Proteção Civil, José Artur Neves, garantiu que não conhecia as empresas consultadas.