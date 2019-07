Aldeia Segura. Ministro diz ser irresponsável e alarmista querer desvalorizar o programa

As golas são de poliéster, um material perigoso no caso de serem usadas em cenários de incêndios. Contudo, a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil esclarece que foram distribuídas no âmbito dos programas "Aldeias Segura, Pessoas Seguras" para serem usadas em acções de sensibilização e simulacros e não em cenários reais.



Eduardo Cabrita também comentou o assunto e sublinhou a importância do programa de prevenção que já envolve cerca de 1600 aldeias em todo o país.



"Fundamental é valorizar um programa que foi reconhecido pela União Europeia" e "é verdadeiramente irresponsável e alarmista estar a querer desvalorizar esse programa", declarou o ministro.