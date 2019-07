Aldeia Segura. Proteção Civil esclarece que kits distribuídos são para informação e sensibilização

RTP26 Jul, 2019, 11:28 / atualizado em 26 Jul, 2019, 12:28 | País

O Jornal de Notícias avançou que os kits distribuídos pela Proteção Civil têm materiais inflamáveis. As golas antifumo, que deviam proteger as pessoas da inalação do fumo, são de poliéster (material inflamável) e sem tratamento anticarbonização. Os coletes refletores são igualmente fabricados com material inflamável.



A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) vem agora esclarecer, num comunicado, que os materiais distribuídos às populações das aldeias em risco “não são materiais de combate a incêndios nem esquipamentos de proteção individual”.



O programa "Aldeia Segura - Pessoas Seguras", implementado desde 2018 em vários municípios, tem como objetivo “capacitar as populações no sentido de reforçar a segurança de pessoas e bens, mediante a adoção de medidas de autoproteção, e a realização de simulacros aos planos de evacuação das localidades.



Trata-se, como esclarece, de uma campanha de “sensibilização para a prevenção de comportamentos de risco e para a adoção de medidas de autoproteção” e, nesse sentido, “foram produzidos e distribuídos diversos materiais de sensibilização”, incluindo “os kits de emergência”.



Contudo, “estes materiais não assumem características de equipamento de proteção individual, e muito menos de combate a incêndios”, explica.



“Trata-se sim de material de informação e sensibilização sobre como devem agir as populações em caso de incêndio, aumentando a resiliência dos aglomerados populacionais perante o risco de incêndio rural”.





Um representante da Foxtrot Aventura, empresa a quem a ANEPC comprou 15 mil ‘kits’ e 70 mil golas em junho de 2018 disse, ao Jornal de Notícias, que considerava tratar-se “merchandising” e que a entidade não referiu que os equipamentos “seriam usados em cenários que envolvem fogo”.



O programa "Aldeia Segura - Pessoas Seguras" tem como objetivos, entre outros, incentivar a consciência coletiva de que a proteção é uma responsabilidade de todos, apoiar o poder local na promoção da segurança, implementar estratégias de proteção das localidades face a incêndios rurais e sensibilizar as populações para a adoção de práticas que minimizem o risco de incêndio.





