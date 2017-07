Aldeias de Mação ameaçadas pelas chamas

%u201CA situação complicou-se muito. Nomeadamente em São José das Matas, o fogo está dentro da localidade. As pessoas estão em pânico%u201D, afirmou.



O autarca aproveitou para deixar um apelo %u201Ca quem de direito que tenha atenção ao que se está a passar no concelho de Mação. Que vejam as decisões que foram tomadas e que nos ajudem, por favor, neste momento%u201D.



%u201CA situação é gravíssima em São José das Matas e pode ser grave noutros locais do nosso concelho%u201D.