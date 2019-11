Alegada Academia Militar. Rogério Alves fala de burla e falsificação

Esta alegada academia militar está encerrada e é agora alvo de uma auditoria.



Há quatro dias, a Direção Geral do Emprego e das Relações do Trabalho notificou os responsáveis da DIA da intenção de avaliar o cumprimento dos requisitos que levaram à certificação dos cursos em Portugal em agosto de 2015. Estávamos no final do Governo PSD/CDS.