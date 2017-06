Partilhar o artigo Alegada fuga de informação no exame de Português do 12.º ano vai ser averiguada Imprimir o artigo Alegada fuga de informação no exame de Português do 12.º ano vai ser averiguada Enviar por email o artigo Alegada fuga de informação no exame de Português do 12.º ano vai ser averiguada Aumentar a fonte do artigo Alegada fuga de informação no exame de Português do 12.º ano vai ser averiguada Diminuir a fonte do artigo Alegada fuga de informação no exame de Português do 12.º ano vai ser averiguada Ouvir o artigo Alegada fuga de informação no exame de Português do 12.º ano vai ser averiguada