Alegado abuso de poder pode levar Moita Flores a julgamento

O ex-presidente da Câmara de Santarém Moita Flores fica a saber, esta sexta-feira, se vai a julgamento no processo em que é acusado de abuso de poder, no âmbito da construção do parque de estacionamento subterrâneo no Jardim da Liberdade.