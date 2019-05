Partilhar o artigo Alegando ameaças do Irão. EUA reforçam presença no Médio Oriente Imprimir o artigo Alegando ameaças do Irão. EUA reforçam presença no Médio Oriente Enviar por email o artigo Alegando ameaças do Irão. EUA reforçam presença no Médio Oriente Aumentar a fonte do artigo Alegando ameaças do Irão. EUA reforçam presença no Médio Oriente Diminuir a fonte do artigo Alegando ameaças do Irão. EUA reforçam presença no Médio Oriente Ouvir o artigo Alegando ameaças do Irão. EUA reforçam presença no Médio Oriente