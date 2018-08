Alentejo. Obrigatório beber água, evitar o sol e escolher locais frescos

Foto: Jose Manuel Ribeiro - Reuters

Filomena Araújo, ouvida pelo jornalista Paulo Nobre, refere que as pessoas nesta região devem ficar algumas horas em locais frescos, evitar andar na rua entre as 11 e as 17 horas e beber muita água.



Em Évora, as previsões apontam para esta quinta-feira, uma máxima de temperatura que pode ultrapassar os 45º graus.