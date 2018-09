Alerta de perigo de incêndio prolongado até ao fim da próxima semana

RTP30 Set, 2018, 18:11 / atualizado em 30 Set, 2018, 18:43 | País

"Na sequência da informação meteorológica disponibilizada pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), a partir de hoje, 30 de setembro, e até ao final da próxima semana, assistiremos à continuação de tempo seco e quente, com temperatura em valores acima da média para esta época do ano, intensificação do vento de quadrante leste e agravamento evolutivo do risco de incêndio”.





De acordo com a Proteção Civil a continuação do tempo quente, apesar da descida da temperatura, pode dar aso a uma maior “disponibilidade do combustível florestal”, havendo uma grande preocupação com a propagação rápida de chamas.





Alexandre Penha, da Proteção Civil, disse, em declaraçõse à RTP 3, que existe uma grande preocupação com a intensificação do vento seco do quadrante leste e com a falta de humidade nos combustíveis, que podem ajudar a propagar incêndios com maior facilidade.





Devido ao tempo seco que se vai fazer sentir na primeira quinzena de outubro, os distritos do Porto, Braga, Bragança, Viana do Castelo, Vila Real, Guarda e Viseu encontram-se com um alerta especial laranja, enquanto o restante território do continente está com alerta amarelo.



Com o perídio crítico a ser prolongado até 15 de outubro, a Autoridade Nacional da Proteção Civil lembrou que têm de ser tomadas medidas preventivas para mão haver propagação de incêndios. As autoridades pedem que não se realizem queimadas ou fogueiras com finalidades de lazer, como é a confeção de alimentos.A Proteção Civil pediu também que não seja realizado o lançamento de foguetes e que não se fume em locais de floresta. A utilização de máquinas agrícolas durante o período de maior calor também uma das medidas que as autoridades querem evitar.Na terça-feira, o Governo informou que decidiu prolongar até 15 de outubro o período crítico de incêndios no âmbito do Sistema de Defesa da Floresta Contra Incêndios devido às circunstâncias meteorológicas expectáveis para a primeira quinzena de outubro.