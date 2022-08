Alerta especial vermelho em cinco distritos do interior norte

Foto: Reuters

Cinco distritos do interior norte do país estão esta terça-feira em alerta especial vermelho devido ao risco de incêndio. Bragança, Vila Real, Guarda, Viseu e Castelo Branco contam com reforço de meios dos bombeiros, GNR e Forças Armadas.