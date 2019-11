Alerta para o agravamento do estado do tempo

A Proteção Civil alerta para o agravamento do estado do tempo nas próximas 48 horas. A previsão é a de que se agrave a situação de chuva, vento e queda de neve. As rajadas de vento podem chegar aos 85 quilómetros por hora no norte e centro do país e aos 95 km nas terras altas. A chuva pode ser de granizo.