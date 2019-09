Alerta vermelho termina hoje às 23

Lusa10 Set, 2019, 12:53 | País

O anúncio foi feito hoje pelo ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, numa conferência de imprensa que decorreu nas instalações da proteção civil, em Carnaxide, distrito de Lisboa, ressalvando contudo que pode ser novamente decretado um novo alerta vermelho se as condições se agravarem a partir de quinta-feira.

Eduardo Cabrita aproveitou o momento para transmitir a sua solidariedade à família e amigos do piloto que morreu na queda de um helicóptero da Afocelca, em Valongo no passado dia 05.

O ministro realçou também a "capacidade de articulação entre todas as entidades do sistema de combate aos incêndios" que permitiu proteger com eficácia as populações, salvaguardando bens e vidas humanas.

Durante o período em que esteve ativado o alerta vermelho foram contabilizados mais de mil incêndios rurais.

Apesar do alerta vermelho terminar às 23:59 de hoje, o ministro assegurou que não haverá um abrandamento do patrulhamento e da vigilância das florestas, contando para o efeito com o apoio das Forças Armadas.