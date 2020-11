Alexandre Quintanilha distinguido com Grande Prémio Ciência Viva 2020

“O Grande Prémio Ciência Viva distingue Alexandre Quintanilha pela sua ação notável na promoção da cultura científica enquanto investigador, professor, autor e divulgador nas áreas da biologia e da biofísica”, lê-se no comunicado da Ciência Viva enviado às redações.





, destaca a entidade, referindo-se à personalidade escolhida para a distinção deste ano.

Os prémios Ciência Viva serão entregues a 27 de novembro, a partir das 15h00, no Pavilhão do Conhecimento, em Lisboa, durante a Semana da Ciência e da Tecnologia.



A Ciência Viva recorda ainda que “a área da ciência e sociedade tem sido central na atividade de Alexandre Quintanilha”.“A perceção do risco, a compreensão pública da ciência e os desafios éticos do melhoramento cognitivo são algumas das áreas em que trabalhou. Em 2015 e após se ter jubilado como docente e investigador, tornou-se deputado na Assembleia da República, onde presidiu à Comissão de Educação e Ciência”, prossegue a nota.Foram distinguidos, no passado, com o Grande Prémio Ciência Viva o editor Guilherme Valente, o geólogo Galopim de Carvalho, o botânico Jorge Paiva, os físicos Manuel Paiva e Carlos Fiolhais, Manuel Sobrinho Simões, patologista, Teresa Lago, astrónoma, e Rui Agostinho, astrofísico.

Ciência Viva Media

Já o Prémio Ciência Viva Media vai este ano para “a campanha de educação para a saúde 2’ Minutos para Mudar de Vida , da autoria da Unidade de Prevenção de Cancro do Instituto de Patologia e Imunologia Molecular da Universidade do Porto (IPATIMUP) e do Instituto de Investigação e Inovação em Saúde (I3S), em parceria com a Fundação Belmiro de Azevedo”., salienta a Ciência Viva.

Ciência Viva Educação

“Distingue ainda os seus esforços de inclusão social, visíveis na criação de uma categoria para alunos cegos e amblíopes”.Este campeonato é promovido pela Associação Ludus, pela Sociedade Portuguesa de Matemática e pela Associação de Professores de Matemática. A coordenação é rotativa.“Com início em 2004, resultou da iniciativa de um grupo de investigadores e professores de Matemática, liderado por Jorge Nuno Silva, investigador do Centro Interuniversitário para a História da Ciência e da Tecnologia. Participam todos os anos nesta iniciativa milhares de estudantes de todo o país”, assinala o comunicado.