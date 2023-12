Alfa e Intercidades sem serviço de bar até amanhã

João Marques - RTP

Os funcionários exigem que a Comboios de Portugal deixe de recorrer a uma concessionária externa.



Francisco Figueiredo, do Sindicato dos Trabalhadores da Indústria de Hotelaria do Norte, diz que, se assim não for, os postos de trabalho vão estar sempre em risco, já que a empresa a quem foi contratado o serviço de refeições não tem garantido a estabilidade dos empregos.



Os trabalhadores concentraram-se esta manhã junto à Estação de comboios de Campanhã, no Porto.