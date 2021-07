Alfeite termina 2021 com resultado positivo e espera saldo reforçado em 2022

"Posso garantir que este ano não haverá nenhum problema a nível salarial", disse João Gomes Cravinho, afirmando que está assegurada uma "tranquilidade de tesouraria" e que se prevê "um resultado líquido positivo em 2021 e um resultado reforçado em 2022 pela primeira vez em muitos anos".

O governante respondia ao deputado do Bloco de Esquerda João Vasconcelos numa audição regimental na comissão parlamentar de Defesa Nacional.

De acordo com o ministro, esta previsão de resultados decorre da revisão do "preço homem/hora" na empresa, na sequência de uma recomendação da "comissão de auditoria de preços" cujo relatório prevê "um aumento muito significativo dos preços homem/hora, o que vai permitir que o Arsenal atinja o equilíbrio financeiro".

Sobre aquela empresa, detida a cem por cento pelo Estado e que presta serviços à Marinha portuguesa, João Gomes Cravinho adiantou que espera em breve a assinatura de um contrato com a Marinha de Marrocos.

O ministro anunciou que estão previstos dois milhões de euros provenientes do Plano de Recuperação e Resiliência para a edificação da Academia do Arsenal que visa a formação e ensino nas áreas da engenharia naval.

O deputado João Vasconcelos considerou que "dois milhões de euros é muito pouco" para as necessidades da empresa, já que só para dois dos investimentos previstos seriam necessários 15 milhões de euros.

O alargamento da doca seca, previsto desde 2017, dos 138 para os 220 metros e a construção de uma nova ponte do cais, que já tem 80 anos, foram as necessidades destacadas pelo deputado do BE, que questionou ainda o ministro sobre o recrutamento nesta empresa.

Pelo PS, o deputado Raul Castro salientou como "muito positivo" a constituição da "comissão de auditoria de preços", assinalando que estava pedida desde 2009.

Quanto à academia de formação, Cravinho disse ainda que os primeiros cursos vão começar "no outono" com currículos adequados às necessidades das empresas do setor naval.