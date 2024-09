Alfredo da Costa fez 95 partos por semana em agosto, mais 22,7% face a 2023

Em comunicado, a unidade local de saúde (ULS) de São José, onde se insere a MAC, indicou que foram atendidas semanalmente cerca de 496 grávidas no Serviço de Urgência de Ginecologia e Obstetrícia, mais 12% do que em agosto de 2023 (443).

"De 01 de janeiro a 31 de agosto de 2024, a MAC contabilizou 2.787 partos, ou seja, mais 19,2% do que em igual período de 2023 (2.338)", lembra a ULS de São José, sustentando que foram atendidas 13.447 mulheres desde o início do ano, equivalendo a um crescimento de 1,7% relativo a 2023 (13.219).

De acordo com a instituição, esta evolução "revela um aumento da complexidade e da necessidade de cuidados, com exigências acrescidas para toda a equipa", além do acréscimo de partos e atendimentos.

A ULS de São José recordou que a "MAC tem recorrido ao mecanismo de transferência de puérperas [mães] e recém-nascidos para os hospitais da sua área de residência", em situações de maior pressão.

"Estas transferências ocorrem de forma articulada e coordenada com os hospitais, garantido a segurança e a comodidade das puérperas e dos bebés", sublinhou.

O acesso às urgências de obstetrícia e ginecologia tem sofrido vários constrangimentos e no passado fim de semana esteve bastante condicionado, com 12 urgências encerradas no sábado e 17 no domingo, sobretudo na região de Lisboa e Vale do Tejo, segundo os dados disponíveis na plataforma do Serviço Nacional de Saúde (SNS).