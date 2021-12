Algarve cancela festejos de fim de ano

A informação foi divulgada pelo presidente da Comunidade Intermunicipal, António Pina, que revelou que a decisão foi tomada por unanimidade por todos os autarcas, para prevenir males maiores para a saúde pública.





Na conferência de imprensa, a delegada de Saúde regional confessou-se preocupada com a evolução dos casos de Covid-19, no sul do país.A situação deve agravar-se nas próximas semanas.Apesar do aumento da pressão no Centro Hospitalar e universitario do Algarve, o presidente da Administração Regional de Saúde, Paulo Morgado, garante que ainda existem camas disponíveis para doentes, quer em enfermaria, quer em unidades de cuidados intensivos.Os hospitais do Algarve ainda têm capacidade de resposta, numa altura de agravamento da pandemia, naquela região.