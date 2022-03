Algarve disponibiliza apoio médico aos refugiados ucranianos

Em Portugal, organiza-se o apoio médico a quem chega da Ucrânia. No Algarve, o centro biomédico ABC, em parceira com a faculdade de ciências biomédicas e de medicina do Algarve disponibiliza avaliações médicas gratuitas à chegada a Portugal, mas também apoio psicológico e exames clínicos.