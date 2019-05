Algarve. Ordem confirma demora de exames oncológicos

Reuters

Ulisses Brito diz que quase nunca os exames são feitos nos prazos considerados aceitáveis. Basta um pequeno atraso para que todo o processo demore dois meses, explica à Antena 1.



Em comunicado, o Centro Hospitalar do Algarve confirma que pediu um exame ao IPO de Lisboa sem ter enviado o termo de responsabilidade. A situação, no entanto, foi resolvida com o envio da garantia de pagamento.



Em comunicado, esclarece também que o conselho de administração nunca inviabilizou o envio do exame para Lisboa e, para melhorar a capacidade de resposta, estes exames passaram a ser feitos também no hospital de Évora.



Contactado pela Antena 1, o IPO de Lisboa remete explicações para mais tarde, num comunicado que será enviado às redações.



A Antena 1 também já tentou contactar o Centro Hospitalar do Algarve.