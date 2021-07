Algarve pode vir a precisar de médicos de outras regiões para enfrentar quarta vaga, alerta OM

Foto: Lusa

O Algarve pode vir a precisar de médicos de outras regiões do país para enfrentar a quarta vaga da pandemia. O alerta é deixado pelo presidente do conselho sub-regional de Faro da Ordem dos Médicos. Ulisses Brito diz que a falta de clínicos no sul do país é uma doença crónica, agravada pela Covid 19.