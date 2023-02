Algarve. Resgatadas 36 pessoas após naufrágio de embarcação de recreio

Uma embarcação de recreio naufragou esta segunda-feira na zona da Lagoa, no Algarve, com 36 pessoas a bordo, 34 turistas e dois tripulantes. De acordo com a capitania do porto de Portimão, todas as pessoas foram resgatadas e avaliadas por uma equipa médica.