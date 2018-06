Algarve vai ter 31 postos de saúde de praia entre sábado e 16 de setembro - ARS

Lusa29 Jun, 2018, 20:36 | País

Os 31 postos de saúde de praia vão, segundo a ARS, "assegurar cuidados de saúde de enfermagem e dar resposta a situações clínicas de menor gravidade que possam ser tratadas no local, ou, em caso de necessidade, encaminhar o utente para uma unidade de saúde mais adequada".

O horário de funcionamento é entre as 10:00 e as 18:00, exceto na segunda quinzena de julho e durante o mês de agosto, período durante o qual os postos de saúde de praia funcionarão mais uma hora e o encerramento passará a ser feito às 19:00, adiantou a ARS do Algarve num comunicado.

A mesma fonte precisou que o recurso aos cuidados de saúde de enfermagem na praia pode ser feito em "diversas situações, como por exemplo insolações, quebra de tensão, picadas de peixe-aranha ou pequenas escoriações", permitindo aos veraneantes "receberem tratamento no local, evitando deslocações desnecessárias" a outras unidades de saúde.

"Em caso de necessidade, o posto de saúde de praia funciona também como ponto de esclarecimento e de triagem, sendo o utente encaminhando pelos profissionais de enfermagem para uma unidade de saúde adequada", acrescentou a ARS.

Este serviço é disponibilizado pela ARS em colaboração com a Cruz Vermelha Portuguesa e permite também a "comunicação por via telefónica entre os enfermeiros e o Centro de Orientação de Doentes Urgentes (CODU) do INEM [Instituto Nacional de Emergência Médica], permitindo uma integração adequada com o dispositivo pré-hospitalar", referiu ainda a ARS.

No sotavento algarvio (este), os postos de praia vão funcionar em Vila Real de Santo António (Monte Gordo e Manta Rota), em Castro Marim (Altura, Praia Verde e Cabeço), em Tavira (Barril, Ilha de Tavira e Praia de Cabanas), em Olhão (Ilha da Armona e Ilha da Fuseta), em Faro (Ilha de Faro, Ilha da Culatra e Ilha do Farol), em Loulé (Praia do Ancão, Vilamoura e Quarteira), segundo o mapa divulgado pela ARS.

No barlavento (oeste), o serviço vai estar disponível em Albufeira (Galé, praia das Belharucas, praia dos Tomates e Rocha Baixinha nascente), em Lagoa (Praia Grande/Ferragudo), em Silves (Armação de Pêra), em Portimão (Alvor, Vau e Praia da Rocha), em Lagos (praia da Luz e Porto de Mós), em Vila do Bispo (Mareta e Salema) e em Aljezur (Odeceixe e praia de Monte Clérigo).