Algarvia diz ter visto Madeleine McCann viva há três anos

Em 2017, quando a professora fez este relato à família, todos lhe disseram que estivesse calada porque não fazia qualquer sentido.



Mas, quando há cerca de um mês viu o alemão Christian Brückner ser apontado como o principal suspeito do desaparecimento de Madeleine na televisão, e quando depois percebeu que terá estado implicado num assalto a 200 metros do supermercado onde fez o avistamento com uma cúmplice que trabalhava para uma associação de famílias alemãs que acolhiam adolescentes problemáticos em locais ermos e isolados do Algarve, aí já não conseguiu conter mais o silêncio.