Algés. Comerciantes lidaram com duas cheias em menos de uma semana

Alguns negócios tentavam recuperar do que aconteceu na semana passada. Agora voltou tudo à estaca zero. O trabalho dos bombeiros na baixa de Algés está a terminar, mas há um dispositivo de 50 bombeiros, apoiados por 12 veículos, que se mantém disponível no apoio à população.