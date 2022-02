Algumas das empresas alvo de ciberataques têm pago resgates

A Prova dos Factos descobriu que os piratas informáticos entraram no sistema da operadora Vodafone, através dos dados de um funcionário.



Para além deste ataque sem precedentes, encontrámos empresas que pagaram resgates para voltarem a ter acesso aos dados.



Falámos também com um dos maiores hackers do mundo, que conseguiu aceder ao sistema do Pentágono. E entrámos na chamada dark web, onde se vende tudo o que os piratas informáticos roubam.