Alguns hospitais vão ter de suspender atividades programadas como cirurgias

Foto: João Marques - RTP

Assim sendo, afirma Xavier Barreto, alguns hospitais vão ter de suspender a atividade programada como as cirurgias. Isso já aconteceu em diversas instituições, designadamente no Hospital de Santa Maria, em Lisboa.



Xavier Barreto lembra que o mês de janeiro ainda está longe do fim e acrescenta que o pico de gripe não foi alcançado.



Depois de um início do ano marcado por longos tempos de espera nas urgências de vários hospitais, a situação melhorou. No entanto, na quinta-feira o Hospital de Santa Maria decidiu ativar o plano de contingência para os próximos 15 dias, reduzindo as cirurgias programadas, para aumentar a capacidade de internamento.