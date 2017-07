Alguns moradores afetados por derrocada na Graça, em Lisboa, regressam a casa

Lusa 27 Jul, 2017, 17:37 | País

"Com exceção dos edifícios 106 e 108, que foram os mais afetados e irão regressar no início de setembro - até porque se mete agora o mês de agosto e as pessoas estavam com alguma incerteza por causa do período das férias -, todas as restantes estão a regressar agora", disse hoje à agência Lusa o vereador da Segurança da Câmara de Lisboa, Carlos Manuel Castro.

De acordo com o autarca, "a maior parte das pessoas estava alojada num espaço [de alojamento local] em São Domingos de Benfica, que serviu de local temporário até regressarem a casa".

O regresso surge após a realização de obras de estabilização do muro que abateu e da reconstrução dos logradouros.

"Agora só estamos na parte final dos acabamentos", notou o autarca.

Carlos Manuel Castro explicou que, inicialmente, se previa que o regresso dos residentes destes quatro edifícios acontecesse no início deste mês, uma vez que "a grande obra", a do muro, estava concluída.

Contudo, "depois verificou-se que havia [...] problemas com um dos fornecedores, neste caso do gás".

"Tivemos esse cuidado, de não dizer às suas pessoas para regressarem a suas casas e não terem uma das comodidades que é fundamental, que é o gás, sem condições", referiu o vereador.

"A meio de setembro, toda a gente estará de regresso às suas casas", reforçou.

A 27 de fevereiro, parte do muro (de propriedade privada) do condomínio Villa Graça, no bairro Estrela d`Oiro, ruiu pelas 05:40, provocando um deslizamento de terras para as traseiras de cinco edifícios da rua Damasceno Monteiro (dos números 102 ao 110).

A autarquia evacuou os cinco prédios afetados e teve de realojar um total de 96 pessoas.

Na sequência do incidente, a Câmara de Lisboa tomou posse administrativa do terreno - incluindo o muro e a zona envolvente -, e deu início aos trabalhos de estabilização do muro e de recuperação dos prédios afetados.

Questionado sobre o valor das obras, iniciadas em março, Carlos Manuel Castro disse não ter "o valor total apurado". Em meados de abril, a Câmara estimou uma intervenção na ordem dos quatro milhões de euros.

Já quando questionado se a autarquia iria imputar este custo ao proprietário do terreno, indicou que isso será analisado numa fase posterior.

"A primeira fase foi acorrer às pessoas, e foi garantida, a segunda foi a reconstrução do muro e a terceira é o apuramento das responsabilidades", que será "o próximo capítulo, depois do regresso das pessoas às suas casas", adiantou, sem pormenorizar.