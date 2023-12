Aliança Democrática. BE acredita que direita vai ser derrotada

O Bloco de Esquerda defende que o governo deve intervir para garantir a segurança dos grupos de comunicação social. A líder bloquista, Mariana Mortágua, esteve reunida com os trabalhadores do Jornal de Notícias, onde há atrasos nos pagamentos aos jornalistas a recibo verde.

O Bloco quer também ouvir os ministro da Cultura e do Trabalho, no Parlamento.



Sobre a atualidade política, o Bloco de Esquerda considera que o acordo anunciado entre o PSD e o CDS para as eleições legislativas NÃO é uma nova AD e que há uma aliança entre o PSD e o Chega.