Alice, no país da dupla vacinação

O ritmo da vacinação simultânea vai ser mais intenso em novembro. O anúncio foi feito hoje pela ministra da Saúde no dia em que arranca a campanha para administrar, ao mesmo tempo, a terceira dose da vacina contra a Covid-19 e a vacina da gripe. Marta Temido volta sublinhar que não são esperados efeitos acrescidos pela administração simultânea das vacinas. Alice Lima, com 100 anos, já tomou as duas vacinas.