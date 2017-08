Alimentação dos bombeiros provoca acesa polémica

Estas declarações vêm a propósito da abertura do inquérito ordenado segunda-feira pelo secretário de Estado da Administração Interna, Jorge Gomes.



Como a Proteção Civil é responsável pelo financiamento das refeições dos bombeiros no combate aos incêndios não pode ser esta autoridade a realizar o inquérito, diz Marta Soares.



De acordo com uma nota da tutela, o inquérito tem por base várias denúncias segundo as quais as refeições são inapropriadas face ao desgaste a que os operacionais são sujeitos neste tipo de missão.



Em declarações à Antena 1, o presidente da Associação Nacional de Bombeiros Profissionais (ANBP), Fernando Curto, fala em desleixo na confeção da comida.





Fernando Curto lembrou também que as refeições são pagas pela ANPC razão pela qual devem ter qualidade garantida.O inquérito deverá estar finalizado até ao fim de setembro.