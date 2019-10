Alimentos de origem animal debatidos nas escolas

A educação alimentar começa desde cedo e esta quarta feira, no âmbito da celebração do Dia Mundial da Alimentação, a Associação Portuguesa dos Alimentos Compostos para Animais, vai a mais de uma centena de escolas falar com professores e alunos do 7º ao 12º ano.

Será exibido um vídeo com o processo de fabrico de alimentos para animais e será mostrada a roda dos alimentos para animais que acaba por ter influência na roda dos alimentos dos humanos.



Jaime Piçarra, secretário-geral da Associação dos Alimentos para Animais, diz que a produção de alimentos para os animais faz um aproveitamento de subprodutos de várias indústrias, o que acaba por ter um efeito positivo no ambiente.

O sector tem mais de nove mil empresas e dá emprego a quase cem mil pessoas.



Esta iniciativa de dar a conhecer a alimentação dos animais, surge também como resposta à Universidade de Coimbra, onde foi decidido que a partir de janeiro de 2020 as cantinas vão deixar de servir carne de vaca.