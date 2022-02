Alívio de restrições está baseada na "responsabilidade individual"

O secretário de Estado da Saúde, Lacerda Sales, disse em entrevista à RTP que o alívio das medidas restritivas que foi adoptado em Conselho de Ministros pressupões uma responsabilidade individual de cada cidadão. Exemplo disso é o fim do isolamento profilático dos contactos de alto risco, que implica que haja uma monitorização individual e um contacto com as autoridades de saúde se for caso disso. Lacerda Sales considera haver bons indicadores para que daqui a quarto ou cinco semanas se possa chegar ao nível de mortalidade por covid-19 que permita por fim a todas as medidas restritivas.