Almada e Amora respondem ao fecho da pediatria do Garcia de Orta

Quase 900 pessoas foram atendidas em duas semanas no período de atendimento alargado dos Centros de Saúde Rainha D. Leonor, em Almada, e da Amora, no Seixal, por causa do fecho da urgência pediátrica do Hospital Garcia de Orta. O balanço foi feito na última noite à Antena1 pelo diretor executivo do agrupamento de centros de saúde Almada/Seixal, Alexandre Tomás.