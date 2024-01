Almodôvar só tem três médicos de família a trabalhar no Centro de Saúde

Estela Silva - Lusa

No concelho que pertence ao distrito de Beja, há quem diga que são precisos pelo menos 30 médicos de família. Atualmente existem três, o que é claramente insuficiente.



Os médicos de família que ficarem em Almodôvar vão ter incentivos no pagamento da habitação - 500 euros para alugar uma casa e verbas para a deslocação.



A Câmara de Almodôvar espera dar um forte contributo no combate à falta de médicos no concelho.