Alojamento de estudantes preocupa conselho de reitores

António Fontainhas Fernandes expôs ao ministro da Ciência e do Ensino Superior estas preocupações.



O presidente do conselho de reitores admite que tanto a questão dos precários como a do alojamento devem ser analisadas caso a caso.



Até porque no caso do alojamento, Fontainhas Fernandes diz que as universidades estão perante vários cenários.



Em resposta, o ministro do ensino superior, Manuel Heitor, fez uma proposta que envolve as próprias instituições e o sistema bancário.





Linhas de crédito. A solução apontada pelo Governo para ajudar a resolver o problemas dos alojamentos para estudantes universitários.Quanto à situação dos precários, Manuel Heitor garante que a integração dos trabalhadores precários no ensino superior vai ser cumprida por se tratar do cumprimento de um contrato da legislatura para com as instituições académicas.Palavras do ministro da Ciência e do Ensino Superior depois de ter recebido o presidente do conselho de reitores, representantes dos politécnicos e também dos laboratórios científicos.