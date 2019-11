Alojamento local está a crescer menos

A diminuição pode estar relacionada com a Regulação do Alojamento local, implementada recentemente nas duas cidades, mas a tendência é nacional.



Desde o início do ano e até ao final do mês passado, foram feitos mais de 13 mil registos de Alojamento Local - uma diminuição de 43%, se comparamos com 2018.



No ano passado, foram oficializados 25 mil novos espaços.