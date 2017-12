Alteração nas tarifas de `roaming` fez disparar serviços de voz e internet

Foto: Reuters

A Autoridade Nacional de Comunicações (Anacom) adianta que no terceiro trimestre do ano as chamadas e minutos de voz de clientes portugueses quando estão no estrangeiro aumentaram entre 37 e 50%. A utilização de internet registou um aumento de 60% no número de sessões de acesso.



Se falarmos no tráfego gerado o aumento é de 320%. Quanto aos estrangeiros a usar as redes portuguesas, o crescimento foi ainda maior nas chamadas, minutos de voz e sessões de acesso à internet. No caso do tráfego de internet subiu quase 300%.





A porta voz da Anacom, Ilda Matos, explica que já era esperado um aumento do tráfego tanto na voz como nos dados.