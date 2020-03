Alteração no SNS24. "É como procurar um link epidemiológico que não existe"

A ministra diz que houve uma proposta de constituição de uma nova administração para os serviços partilhados, que foi submetida a apreciação em janeiro e eram esses trâmites que estavam a ser seguidos e que ditaram a alteração na estrutura esta semana.



Marta Temido desvalorizou a comparação com este caso da ideia de que não se devem alterar generais a meio da guerra, defendida por Costa em relação à Diretora Geral de Saúde. Em vez disso, a ministra refere que há necessidade de fazer alterações na estratégia.



Sobre o reforço de meios no SNS24, a ministra diz que estão a ser avaliadas hipóteses para dotar a linha telefónica de mais pessoas, sempre na ideia de que não se pode tirar meios de centros de saúde ou hospitais. "É um equilíbrio de meios que tem de ser feita com critério", reforça.