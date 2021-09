Alterações climáticas estão a alterar a fisionomia de várias espécies

As alterações climáticas estão a fazer com que alguns animais mudem a forma do corpo para se adaptarem. No caso das aves, alguns estudos têm demonstrado que o tamanho do bico está a aumentar. No caso dos mamíferos, essa mudança é nas caudas e nas pernas, que se tornam mais longas.