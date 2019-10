Alterações climáticas já são sentidas em cidades portuguesas

Foto: RTP

É uma ameaça para o futuro, que já está a ter efeitos no presente. As alterações climáticas já são sentidas em centenas de cidades do mundo, incluindo centros urbanos em Portugal, como Lisboa, Porto, Braga, Cascais e Guimarães. É o que revela um estudo de uma organização não-governamental britânica, que alerta para o facto de que apenas metade das cidades estão a tomar medidas, para combater este fenómeno.

A investigação, "Cidades em Risco", é da organização não-governamental Carbon Disclosure Project, com sede no Reino Unido, e que procura apoiar empresas e cidades a gerir os impactos ambientais provocados pelas alterações climáticas.



Esta ONG refere que apenas metade das cidades está a implementar medidas para travar os efeitos da mudança do clima, com riscos como inundações, calor extremo e secas severas.