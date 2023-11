Foto: Nuno Patrício - RTP

No dia em que arranca a COP 28, no Dubai, onde se debate as formas de combater e minimizar os efeitos e os impactos das alterações climáticas, em Portugal está em curso uma investigação científica que está a acompanhar cinco rebanhos de Bragança e Vinhais, no Parque Natural de Montesinho.