Alterações laborais votadas no Parlamento

A proposta do Governo sofreu alterações durante a discussão na especialidade, passando a incluir iniciativas do PS, do BE, do PCP e do PSD e entre as principais medidas estão o direito ao alargamento do teletrabalho a pais com filhos com deficiência, doença crónica ou com doença oncológica, independentemente da idade.Fica também prevista a possibilidade de fixação do valor das despesas adicionais nos contratos para prestação de teletrabalho, assim como a definição do valor até ao qual a compensação que as empresas têm de pagar pelas despesas adicionais com teletrabalho ficam isentas de imposto.A possibilidade de pedir baixas até três dias através do SNS24 e a possibilidade de os trabalhadores renunciarem a créditos salariais no fim do contrato só por meio de transação judicial são outras alterações.Por outro lado, o valor das compensações por despedimento coletivo e por extinção de posto de trabalho vai passar dos atuais 12 dias de retribuição base e diuturnidades por ano para 14 dias por ano, com a nova legislação.