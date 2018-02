Altice garante que 99,5% dos clientes afetados pelos fogos já têm telefone

A Altice recorda que "não é sua responsabilidade a prestação do Serviço Universal de rede fixa". No texto lê-se que a empresa "lamenta que se utilize a dor familiar no sentido de a relacionar com uma situação de não existência de um serviço fixo - pese embora as várias tentativas de contacto da Altice Portugal com o cliente - quando se pode atestar a existência de rede móvel, voz e dados no local, o que demonstra de forma cabal que há um meio de comunicação completamente disponível e apto para uso da população desta localidade".



E garante que, "à data de hoje, cerca de 99,5% dos clientes afetados pelos incêndios tem os seus serviços repostos".



Explica ainda que a maioria das ligações que faltam efetuar se devem à incapacidade de chegar ao contacto com os clientes, são casos de habitações sazonais ou clientes emigrados.