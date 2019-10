Altice garante reposição "praticamente total" das comunicações nos Açores

Lusa03 Out, 2019, 15:52 | País

"Desde a manhã de hoje que a reposição das comunicações é praticamente total com níveis de 100 por cento de normalidade, ou seja, quaisquer falhas pontuais dever-se-ão a situações alheias à empresa, nomeadamente, falhas no fornecimento de energia", adianta a Altice em comunicado enviado às redações.

A empresa de telecomunicações desativou hoje o Gabinete de Crise que, desde a passada sexta-feira, estava em pleno funcionamento para dar resposta às situações de afetação de serviço e clientes no arquipélago, provocadas pela passagem do furacão.

"Este trabalho, em tempo recorde, de reposição das comunicações nas seis ilhas mais afetadas pelo furação "Lorenzo" (Flores, Corvo, Graciosa, Pico, São Jorge e Faial) só foi possível através do empenho e profissionalismo dos 150 técnicos e operacionais especializados que continuam no terreno, e também pela elaboração atempada de um plano de contingência preventivo, com o acionamento do Gabinete de Crise", explica ainda.

Segundo a Altice Portugal, o Gabinete de Crise "manteve até hoje uma interação permanente com as equipas técnicas nos Açores, com pontos de situação de hora a hora com o Governo Regional dos Açores, a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil e com a Proteção Civil e Bombeiros dos Açores".

A passagem do furacão "Lorenzo" pelos Açores, na quarta-feira, provocou mais de 250 ocorrências, tendo obrigado ao realojamento de 53 pessoas.