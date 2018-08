Altice Portugal diz que repós as comunicações de rede móvel, mas ainda existe queixas em Monchique

RTP com Lusa12 Ago, 2018, 21:52 / atualizado em 12 Ago, 2018, 21:53 | País

De acordo com a informação enviada à redação da RTP, a Altice Portugal refere que "apesar das dificuldades sentidas no terreno, nomeadamente os reacendimentos durante o rescaldo, as equipas da Alticereconstruíram e religaram a totalidade da rede principal afetada pelo incêndio, tendo ainda, no decurso destes dias, disponibilizado às autoridades soluções para rapidamente responderem às necessidades das populações.



Passado o período de combate às chamas e de rescaldo, as equipas da Altice Portugal só agora tiveram as informações detalhadas necessárias sobre algumas ligações entre a rede principal e as casas que foram afetadas pelo incêndio, bem como pelos reacendimentos, pelo que no atual momento decorrem os trabalhos finais de reposições de algumas linhas de rede fixa, cuja informação de inatividade até ao momento não dispúnhamos. Também por este motivo existem alguns clientes provisoriamente com uma oferta de serviços alternativos até que a normalidade das operações no terreno seja reposta."





A Altice Portugal, no comunicado enviado por Paula Perfeito, diretora de Comunicação Corporativa e Marca / Comunicação Institucional, agradece "a todas as entidades locais, de município e freguesia, as informações prestadas a todo o tempo e a excelente coordenação existente". E recorda que o grupo mantém mobilizadas equipas no terreno, num total de cerca de uma centena de técnicos especializados em mais de duas dezenas de viaturas.